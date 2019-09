Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare...». Chiara Ferragni reagisce così

di Emiliana Costa

Sabato 21 Settembre 2019, 17:43

Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata con la super top model americana. L'occasione era la festa organizzata da Donatella VersaceChiara Ferragni ehanno documentato la festa su Instagram. In una delle stories, il rapper, in compagnia di Chiara su un pianerottolo, afferma: «». Ovviamente Fedez è ironico e Chiara al suo fianco annuisce sorridendo: «». E Fedez ribatte: «».Il siparietto comico dei Ferragnez fa il giro del web. Nel frattempo, questa mattina Fedez posta una foto proprio in compagnia di Gigi Hadid sul suo profilo Instagram. Lui commenta ironico: «». E Chiara Ferragni conclude "sportiva": «». Boom di like.