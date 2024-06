Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione consensuale: «Accordo per il bene dei figli». La divisione dell'impero

di Redazione Web

Chiara Ferragni e Fedez non hanno intenzione di farsi la guerra in tribunale. Secondo fonti vicine alla ex coppia, gli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi ed Andrea Pietrolucci che seguono il cantante e Daniela Missaglia che difende gli interessi dell'imprenditrice, sono al lavoro pre trovare un accordo che possa portare alla separazione consesuale. Nonostante una rottura sofferta tra i due, l'intenzione è quella di preservare la serenità dei figli e lasciarsi senza ulteriori veleni.

Fedez, la "dedica" a Chiara Ferragni nel remix di Cigno Nero: «Si può sposare un demone»

La divisione dell'impero dei Ferragnez

«Non corrisponde a verità che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare ad un accordo». Lo confermano fonti vicine alla coppia, come anticipato da 'Il Messaggero', che spiega che la volontà di deporre le armi è arrivata «pensando al bene dei figli».

«Non è stato promosso alcun giudizio - proseguono le fonti - anche perché non si comprende quale possa essere l'oggetto del contendere visto che l' abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente».

Le accuse di Fedez

Tornado sull'addio alla ex moglie, Fedez non ha comunque risparmiato le critiche. «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA