Fedez e il tumore, messaggio ai fan: «A cinque mesi dalle emorragie interne, si torna a vivere»

di Cristina Siciliano

«A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere un po' di chiletti. Piano piano si torna a vivere». Con questo messaggio Fedez ha voluto aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni attuali di salute. Il rapper lo scorso settembre è stato sottoposto a due trasfusioni in seguito a un'emorragia interna dovuta a due ulcere. Il tumore, la depressione, gli psicofarmaci e l'importanza della salute mentale: Fedez non ha mai smesso di parlare a cuore aperto ai suoi fan.

La crisi matrimoniale dei Ferragnez

Anche i più scettici sull'autenticità della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez iniziano a vacillare. Per la festa del papà nessun riferimento al rapper dal profilo Instagram di Chiara Ferragni e anche il compleanno del figlio Leone è stata una festa da separati. Entrambi erano presenti al pary ma hanno deciso di pubblicare nei rispettivi profili Instagram alcune foto senza l'altro.

I due oggi non potrebbero essere più lontani: il rappar non vivrebbe più con la famiglia nel suo mega attico a Milano e al momento sembra non voler tornare sui suoi passi. Una spaccatura che in questi giorni è confermata ancor di più dalla scelta di non pubblicare più sui social il volto dei figli che secondo rumors «potrebbe essere il primo passo di una lunga battaglia legale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 15:53

