Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà, perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali

Questo evento però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo. E se inizi a farti delle domande, le risposte di solito non tardano ad arrivare. Piano piano ho iniziato ad affrontare le mie giornate con piccolo mantra: “cosa faresti se questa giornata fosse l’ultima della tua vita?” Da lì in poi è stato tutto in divenire. Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato

Lunedì 17 Giugno 2019, 13:07

La paura di perdere ciò che hai ti fa capire la reale importanza della vita e degli affetti., su, ha deciso di scrivere un lungo post, decisamente diverso da quelli scherzosi e divertenti che il cantante è solito pubblicare per i follower. E lo fa rivelando un fatto molto personale: «Mesi fa, durante una, mi hanno riscontrato una piccolache avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo».ha voluto prima rassicurare i fan («Tutto è sotto controllo»), ma poi ha sviluppato un pensiero lungo e profondo, per specificare quali siano le priorità nella vita: «».Parlando della paura avuta dopo quel controllo, poi,, che ha postato diverse foto in compagnia della moglie,, e del figlio, Leone, ha aggiunto: «».