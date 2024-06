Fedez di nuovo ricoverato: bufala o verità? Ecco cosa sappiamo

di Ida Di Grazia

Dopo il forfait di giovedì sera al Tim Summer Hits, Fedez fa di nuovo preoccupare i fan. Ieri sera Emis Killa è salito sul palco di Roma senza il rapper e oggi sono tornate a circolare voci su un presunto nuovo ricovero. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram un post in cui afferma di aver ricevuto informazioni direttamente dal personale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Ma come stanno vermante le cose?

«Fedez ricoverato»

«Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne.

La smentita

Secondo però fonti interpellate dal magazine "Oggi" che ha contattato l’entourage di Fedez le cose non stanno così ed arriva una decisa smentita: «La notizia del ricovero di Federico è una bufala». Resta il momento di forte stress per l’artista, che si sta separando dalla moglie Chiara Ferragni e ricostruendo una nuova vita. Non senza polemiche, come quelle emerse dopo la vicenda del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino.

I precedenti

Già lo scorso maggio si era verificata una situazione simile, questa volta a parlare di «Gravi condizioni» era stato Fabrizio Corona. A smentire tutto fu direttamente Fedez sempre via social: «Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita». Pur confermando di aver avuto dei forti dolori addominali, il quasi ex marito di Chiara Ferragni ci ha tenuto a specificare che le sue condizioni di salute non erano così gravi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA