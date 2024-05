Fedez e Cristiano Iovino, Fabrizio Corona rivela: «Presto si incontreranno, ecco come andrà a finire»

di Redazione web

Fedez e Cristiano Iovino sono i grandi protagonisti del gossip degli ultimi giorni. I due, infatti, sarebbero stati coinvolti in una rissa avvenuta tra la notte tra il 21 e il 22 aprile in Via Traiano a Milano: il rapper, dopo una serata in discoteca, sarebbe andato con un gruppo di altre persone sotto casa del personal trainer che sarebbe stato aggredito. Su questo indaga la Procura di Milano. Fedez ha negato la sua presenza. L'altro non si è mai pronunciato e non ha sporto denuncia, ma un vigilantes di Parco Vittoria ha detto di avere riconosciuto l'ex marito di Chiara Ferragni. Insomma, una vicenda avvolta nel mistero che, secondo Fabrizio Corona si risolverà a breve.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona si è espresso sul caso Fedez-Cristiano Iovino sul sito Dillinger News e ha scritto: «Io, Fabrizio Corona, conosco molto bene questo modus operandi.

La testimonianza di Christian Rosiello

Nelle scorse ore, la guardia del corpo di Fedez, Christian Rosiello è intervenuto a Pomeriggio Cinque ma le sue parole sono parse più confusionarie che altro. Ha detto: «Noi eravamo al The Club (discoteca milanese, ndr). Quelle sono situazioni molto complicate perché siamo in uno spazio stretto e bisogna avere un’ampia visuale, stare attento al proprio cliente. Io in quel momento stavo facendo il mio lavoro. Io ho protetto il mio cliente ma non è successo nient’altro, quando metto in sicurezza lui, il resto non mi interessa più».

