«Fedez, con chi sta? Io sono per il chiodo scaccia chiodo, se esce con un paio di modelle male non fa. È single»

Fedez ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato "Sexy Shop" che è un duetto con il rapper Emis Killa. La canzone, a giudicare dai social e dagli ascolti su Spotify, sta piacendo molto ai fan del cantante che, in questo ultimo periodo, è anche spesso protagonista del gossip. Infatti, Fedez è stato fotografato con diverse modelle in atteggiamenti intimi (Garance Authié, prima e Violeta Toloba, poi). Nelle scorse ore, il giornalista Roberto Alessi è stato ospite di Estate in Diretta condotto da Nunzia De Girolamo e ha espresso il proprio parere in merito all'ultimo brano del cantante.

Le dichiarazioni di Roberto Alessi

«Lui con questa canzone si è ispirato ai dolori della sua vita e ha aperto il suo giovane cuore.

Fedez single o impegnato?

Alessi ha anche commentato la vita sentimentale di Fedez che è stato paparazzato in compagnia di varie modelle. Il giornalista ha detto: «Se sta con la modella francese (Garance Authié) o con quella spagnola (Violeta Toloba)? Io sono per il chiodo scaccia chiodo. Fedez è uscito da un periodo terrificante, anche se esce un paio di volte con un paio di modelle male non fa. Lui è single e non fa nulla di strano».

