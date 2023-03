Chiara Ferragni e Fedez, l'incidente (sfiorato) alla festa di compleanno per Leone: cosa è successo

Palloncini, torte, cibo e bambini. La festa per il compleanno di Leone è prontissima e, come sempre, già documentata sui social. Fedez e Chiara Ferragni pubblicano stories e foto della festa studiata ad hoc per il piccolo Leo che oggi compie 5 anni. Immancabile anche la piccola sorellina Vittoria, partecipe attiva della festa. Ma proprio durante il momento foto, ecco che c'è un intoppo che sta per rovinare la festa. Durante il soffio delle candeline, Fedez si avvicina alla torta per far soffiare Leone ma spinge la torta e che sta per cadere. Fortunatamente, Fedez è stato veloce a bloccarla ed è intervenuta subito un'animatrice che ha ripristinato l'ordine. Torta salva.

I commenti

Sulla sua pagina Instagram, il rapper ha pubblicato alcuni scatti di tutta la famiglia davanti a due torte colorate con la scritta del nome dei figli. «Leone & Vittoria’s birthday party» scrive sotto il post ma questo desta dei dubbi: la festa è per il compleanno di Leone o di entrambi?Tra i commenti, infatti, impazzano i dubbi degli utenti che scrivono per avere chiarimenti. «Non ho capito come mai hanno festeggiato anche a Vittoria visto che il compleanno lo compie il 23 marzo» si legge ancora: «Volete risparmiare sulla festa», «Non si festeggia in anticipo».

Le due feste

Oltre ad essere la giornata dedicata a tutti i papà, il 19 marzo per Chiara Ferragni e Fedez è infatti il giorno in cui, cinque anni fa, sono diventati genitori per la prima volta. Il 19 marzo 2018 è venuto alla luce Leone che, insieme alla sorellina Vittoria, è diventato il baby influencer per eccellenza. Per l'occasione i due genitori hanno editato un tenerissimo video che vede il piccolo Leo dalla sua nascita a oggi, passando per i momenti più divertenti condivisi dai Ferragnez con i loro follower. «Buon quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e gli ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco a fare il tifo per te. La tua mamma ti ama all’infinito», recita il post dell'imprenditrice digitale. «5 anni di ricordi indimenticabili insieme», ha aggiunto papà Federico.

