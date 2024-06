Fedez legge un commento fuori luogo durante la diretta con Anna Pepe: «Fa ridere». Il Rosso lo riprende: «Basta, c'è un'artista...»

Durante la recente ospitata di Fedez e Anna Pepe in live su Twitch dal Rosso è andato in scena un momento assurdo che ha lasciato tutti senza parole. Mentre l'ex marito di Chiara Ferragni stava leggendo i commenti degli spettatori collegati, ne ha letto uno in particolare che ha scatenato un putiferio. Il commento sulla collega ha fatto arrabbiare non solo il padrone di casa, ma anche diversi spettatori che stavano assistendo alla diretta.





Anna Pepe rifiuta una collaborazione musicale con Fedez? Succede in diretta. La reazione di Fedez

La gaffe di Fedez

L'atmosfera si è fatta subito tesa e i volti dei presenti non sono riusciti a nascondere l'imbarazzo e il disappunto per quanto accaduto. Quella di Federico, infatti, è stata una gaffe non di poco conto, una di quelle situazioni che difficilmente possono essere ignorate o dimenticate in fretta. Non ci resta che andare a scoprire che cosa ha combinato...

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA