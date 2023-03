Fedez manda un certificato medico e non si presenta in Tribunale per il processo di Corinaldo. Come sta il rapper

di Redazione web

Fedez ha mandato un certificato medico e non si è presentato in aula per l'udienza del processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzi e una madre 39enne. Legittimo impedimento per il marito di Chiara Ferragni, un'assenza che replica quella nella conferenza per presentare la terza stagione di «Lol: chi ride è fuori» e alla quale fa eco la sua scelta - comunicata a mezzo Instagram - di voler stare lontano dai social per qello che ha definito un "periodo".

Il processo

A citare come testimone Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, è stata la Procura nel giudizio riguardante le condizioni di sicurezza nel locale, le questioni amministrative e in particolare il rilascio dei permessi per la riapertura della discoteca. Sono imputati funzionari che rappresentavano vari enti nella Commissione di Vigilanza presieduta dall'ex sindaco di Corinaldo, anche lui tra gli imputati; a giudizio anche un socio della società che gestiva il locale. Fedez era stato già citato come testimone nell'udienza di venerdì scorso, insieme al trapper Sfera Ebbasta, in merito alle condizioni del locale: entrambi avevano rappresentato un legittimo impedimento per un impegno lavorativo non rimandabile; il primo per uno spot pubblicitario, il secondo stava girando un video.

Il concerto alla Lanterna Azzurra

Il pm vuole sentire Fedez perché tenne un concerto alla Lanterna Azzurra diverso tempo prima della strage avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018; Sfera, invece, perché era atteso la sera della strage per un'esibizione in dj-set che poi ovviamente non ci fu. Nel locale venne spruzzato spray al peperoncino per compiere furti di collanine (per sei giovani del Modenese, della 'banda dello spray', condanne anche in Cassazione); nel fuggi fuggi, molte persone accalcate sulla rampa fuori dall'uscita n.3, caddero una sull'altra da un'altezza di circa 1,5 metri dopo il cedimento di una balaustra; sei morirono schiacciamento.

Come sta Fedez

Apparso in splendida forma sia come giudice all’ultimo X Factor conclusosi a dicembre 2022, sia nel suo podcast Muschio selvaggio e poi nelle settimane scorse a Sanremo il rapper, ha fatto calare il silenzio social a Festival terminato: a quel punto, con la moglie Chiara Ferragni che continuava a postare immagini di sé, dei suoi figli e dei suoi prodotti ma non del marito, si è iniziato a parlare di una possibile crisi tra i due. Crisi forse scaturita dalle intemperanze di Fedez a Sanremo – la foto strappata di Bignami, l’invito dal palco dell’Ariston alla Meloni affinché liberalizzi la marijuana e il bacio appassionato nella serata del gran finale con Rosa Chemical – che avrebbero in qualche modo oscurato "mediaticamente" l’importante debutto televisivo di Chiara come coconduttrice della manifestazione.

Dopo giorni di "mistero", la coppia – che è anche impegnata nelle riprese della seconda serie del reality di Amazon Prime The Ferragnez, reality che dopo Sanremo avrebbe anche subito l’interruzione di lavorazione per una settimana – è stata però avvistata, e fotografata, serenamente insieme a cena fuori. Fine dello show? No. Pur continuando a centellinare le esternazioni social, negli ultimi giorni Fedez ha fatto parlare per il suo attacco a Mario Giordano su servizi giornalistici che la trasmissione tv Fuori dal coro avrebbe avuto intenzione di fare su di lui, ma soprattutto per un video ancor più recente in cui risultano evidenti i suoi problemi di balbuzie, probabilmente causati dallo stress.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 12:01

