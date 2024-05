Fedez, il misterioso messaggio social con la clessidra: «Sta per tornare»

di Dajana Mrruku

Fedez al centro del dibattito dopo i recenti fatti che lo hanno visto protagonista: dalla separazione con Chiara Ferragni, le varie accuse di tradimenti e nuovi flirt (tra cui anche Ludovica Di Gresy), le serate passate in discoteca, la rissa con Cristiano Iovino, le ospitate mancate in Rai e poi.. il ricovero in ospedale. Sicuramente non è un periodo facile, anzi. Il rapper, quindi, cerca di trovare la sua pace con la musica che da sempre lo ha accompagnato nella sua vita.

Fedez ha, infatti, condiviso con i suoi follower un aggiornamento molto importante.

Fedez e la clessidra: cosa vuole dire

Una semplice storia su Instagram in cui mostra una nota vocale e l'emoji di una clessidra che segna il tempo che scorre: questo è quanto basta a Fedez per spostare l'attenzione di tutti sul suo ritorno con un nuovo pezzo, un singolo che sembra essere pronto ad essere pubblicato da un momento all'altro.

Il rapper sembrerebbe essere tornato a casa dai suoi figli, mentre chiude anche l'indagine contro Cristiano Iovino per rissa. Insomma, sembra essere tutto pronto per l'annuncio ufficiale.

