Fedez torna a casa "ubriaco", Chiara Ferragni lo prende a schiaffi

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, la coppia più chiacchierata dei social come vi abbiamo raccontato su Leggo.it , di nuovo al centro dell'attenzione su. A catturare l'attenzione dei fan die del neo marito, come spesso accade, sono le storie pubblicate dall'influencer.Ieri, giorno in cui il figlioletto Leone festeggiava il sesto mese di vita, papàè tornato a casa da un evento "ubriaco", come l'ha rimproverato la mogliettina. Il rapper ha improvvisato una pantomima usando un giocattolo di Leo, ma qualcosa è sfuggita al controllo, tanto che Fedez ha scagliato il giocattolo contro la, colpendo il tavolo.Immediata la reazione di, che gli ha prima detto «Ma sei scemo?», per poi continuare con «Ti meriti due sberle».subisce colpevole il trattamento autoritario della moglie, e incassa il buffetto senza lamentarsi. Le scene da novelli Sandra e Raimondo si ripetono alla sfilata di Fendi per la Milano Fashion Week: stavolta Fedez accompagna la, ma anche qui si becca una ramanzina. Il motivo? Un'occhiata di troppo alla bellissima Gigi Hadid che sfila in passerella.Scene di vita quotidiana che fanno impazzire i fan della coppia che piace proprio per questo.