Chiara Ferragni e Fedez, la foto che fa partire il 'toto-somiglianze': «I colori sono di...»

La family's reunion. Tutti ormai sono abituati a vederli insieme, sui social, in giro e ora anche su Prime con la loro nuova serie. Ma gli scatti dei Ferragnez al completto strappano sempre un sorriso e tanta tenerezza. E l'ultimo è di qualche minuto fa: stesi sul letto Leone, Vitto, mamma Chiara e papà Fedez sorridono all'obiettivo del cellulare e conquistano i milioni di fan di una delle coppie più celebri al mondo. Ed ecco Fedez raccogliere in un solo commento tutto l'amore per la sua famiglia: «Noi».

Fiumi di commenti

Sotto il post numerosi i commenti di apprezzamento per il quadretto famigliare, ma in molti si concentrano sui tratti somatici. E qui, parte il toto somiglianze: i bambini assomigliano a Fedez o a Chiara? «Vittoria la versione bionda e al femminile di Federico», «È vero che i colori sono quelli di Chiara, ma non è vero che i tuoi figli non ti assomigliano per nulla Federico». E ancora, complimenti per tutti: «questa è una delle foto più belle se non la più bella che abbiate mai fatto», «Siete meravigliosi!», «Quanta e’ bella questa foto di voi 4», «siate sempre uniti», «la vitto mi spezza», «Belli».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 14:51

