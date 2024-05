Fedez-Ferragni, Tony Effe e lo scoop di cui in pochi si sono accorti. Ecco cosa è successo

Le vicende dei Ferragnez si stanno ingarbugliando sempre di più. Dopo l'annuncio della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, ci sono state altre persone della realtà musicale che sono state tirate in mezzo. Tra queste c'è proprio un cantante che ha lanciato uno scoop sconvolgente.

Leggi anche:-- Tony Effe svuota il sacco su Ferragni e Fedez: 'soldi a spogliarelliste'. Cosa ha svelato senza peli sulla lingua Le voci su Tony Effe

Tra le persone che hanno detto la loro sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è Tony Effe, il rapper ed ex membro della Dark Polo Gang. Ma cosa starà succedendo? E cosa c'entra Tony Effe in tutto il casotto che sta avvenendo in questi giorni, nei quali Fedez deve vedersela anche con le accuse di un suo coinvolgimento in un pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino? La situazione è piuttosto ingarbugliata. Non ci resta che andare a cercare, insieme, di sbrogliare qualche capo per capirci qualcosa di più. Pronti per questa mission impossibile?

