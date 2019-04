Francesco Totti - in qualche modo - ha fatto capolino nella vacanza da sogno di Chiara Ferragni e Fedez. Ricorderete il video con cui i Ferragnez invitarono il Capitano della Roma e sua moglie Ilary Blasi al loro matrimonio, dopo che la conduttrice del GF aveva espresso il desiderio di partecipare alle nozze dell'anno. Questa volta l'ingresso di Francesco Totti nel loro viaggio è arrivato tramite un turista francese.



Ma andiamo con ordine. I Ferragnez sono in vacanza, senza Leone, concedendosi quasi un bis del loro viaggio di nozze. Mentre erano in attesa di un volo interno, sono stati avvicinati da un turista francese che ha "attaccato bottone" con Chiara Ferragni, tenendola impegnata in una conversazione di oltre mezz'ora. Il tutto, ovviamente, documentato da Fedez nelle sue stories su Instagram.



La cosa curiosa, in realtà, è che l'argomento con cui il turista ha intrattenuto la Ferragni è stato proprio il capitano della Roma. Insomma, per mezz'ora "obbligata" a parlare di Totti, con il marito, Fedez, che la prendeva in giro, visto che Ferragni non è esattamente un'appassionata di calcio.



Ma, come si dice in questi casi, Francesco Totti ha fan ovunque, in tutto il mondo, anche nella polinesia francese. © RIPRODUZIONE RISERVATA