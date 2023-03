Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: il selfie sui social (il giorno dopo lo sfogo)

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme. Dopo una lunga assenza social, per il rapper tutto sembra essere tornato alla normalità. A meno di 24 ore dallo sfogo social che ha portato il cantante a raccontare la verità su un silenzio che aveva infiammato il gossip, ecco che i Ferragnez tornano a pubblicare foto insieme, come hanno sempre fatto.

«Due mesi di mer*a»

Fedez ha rotto il silenzio e, finalmente, i tanti ammiratori della coppia più social d'Italia hanno scoperto il vero motivo che hanno portato a ipotizzare l'inimmaginabile. Le voci e i rumor parlavano di una crisi profonda nella coppia, dopo il famoso amplesso simultato e il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston. E, dopo aver subito in silenzio per quasi un mese l'onda mediatica che si è scatenata, il rapper ha fatto chiarezza. Tutto è iniziato con il post operazione per il tumore al pancreas. Da quel momento, Fedez ha iniziato ad assumere antidepressivi per continuare al più presto alla sua vita e al suo lavoro. Ma proprio l'ultimo farmaco prescritto ha avuto effetti collaterali molto pesanti che lo hanno portato a interrompere drasticamente la cura. Una pratica sconsigliata che ha scatenato in lui l'effetto rebound, portandolo ad avere tic nervosi e balbuzie. Due sintomi notati dai suoi follower, preoccupati per le sue condizioni di salute. Il lungo riassunto fatto nelle storie di Instagram, però, non poteva certo concludersi senza un pensiero a l'unica persona che non lo ha mai abbandonato: la Ferragni. In questo mese Chiara è stata vittima di un'ondata mediatica che la vedeva carnefice di suo marito, mentre in realtà ha mantenuto il silenzio per tutelare il marito. E adesso, Fedez, le rende merito.

Il ritorno sui social

Dopo il comovente post dedicato da Fedez alla madre dei suoi figli, ecco che i due tornano insieme anche nella quotidianità social. «Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto. Un abbraccio», ha scritto Fedez meno di 24 ore fa, ricevendo un dalla Ferragni un semplice cuore che racconta più di tante parole. E, adesso, nelle storie Instagram, Fedez e la Ferragni si mostrano insieme, abbracciati e sorridenti. Un modo implicito per smentire la tante voci di gossip. Nessuna crisi di coppia, solo probelmi di salute che i due hanno affrontato (come sempre) mano nella mano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 19:47

