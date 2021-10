Chiara Ferragni e Fedez, il ringraziamento ai medici dell'ospedale e la festa a casa per Vittoria

La paura è passata e Fedez e Chiara Ferragni e dai loro seguitissimi account social ringraziano i medici e gli infermieri dell’Ospedale Buzzi di Milano, dove è stata ricoverata la figlia Vittoria alle prese con il virus sinciziale. Arrivati a casa la coppia ha festeggiato il ritorno della piccola assieme al fratellino Leone.

Fedez e Chiara Ferragni tornano a casa con Vittoria. Prima di lasciare l’ospedale Buzzi, dove la piccola era ricoverata, la coppia ha voluto ringraziare il personale della struttura sanitaria che si è preso cura della figlia e le ha permesso di ritrovare la salute: «Grazie di cuore – ha scritto Fedez nelle stories condividendo una foto di gruppo – a tutte le infermiere e i medici dell’ospedale Buzzi. Anche quelli del turno di notte».

Tornati a casa la famiglia ha festeggiato, con Leone che ha regalato alla sorella un giocattolo che ha appositamente preso per lei al supermercato. L’incubo è ormai alle spalle per Fedez e Chiara Ferragni, che però sono stati abbastanza provati dal periodo trascorso, come dimostra la foto condivisa che li vede col volto stanco, seguita dalla didascalia: «Freschi come delle rose!».

