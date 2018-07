di Ida Di Grazia

"Oggi pubblicazione del Matrimonio, tutto pronto per il primo Settembre"hanno registrato le nozze ala due passi da Milano che provvederà come da regolamento alle pubblicazioni. Ed è il rapper a postare viail primo scatto che ritrare la coppia felice e più innamorata che mai.Dopo l'addio al nubilato dellaa Ibiza, i "Ferragnez" come li chiamano i loro fan, hanno condiviso anche questo momento speciale sui propri profili social e attraverso le Instagram Stories. All'uscita del Comune la Ferragni è apparsa raggiante con un buquet di fiori mentre dice "Viva gli sposi". Ma Federico inuna seconda stories ha precisato: “Non ci siamo sposati oggi… oggi abbiamo reso pubblico che ci sposeremo il primo Settembre", che verrà celebrato in Sicilia e precisamente a Noto. "Sarà condiviso tutto, minuto per minuto, con i nostri follower", hanno fatto sapere e l’hashtag ufficiale sarà #TheFerragnez.