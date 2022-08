Chiara Ferragni e Fedez, scherzo choc: petardi nella pentola, gli insulti della influencer

Fedez fa uno scherzo alla moglie in vacanza ma lei la prende male. Mentre Chiara Ferragni si stava rilassando sul lettino durante la loro vacanza a Ibiza, il cantante ha messo dei petardi in una pentola e l'ha posizionata sotto il lettino. Il rumore è simile a quello di alcuni spari e l'influencer, sovrappensiero, in modo istintivo si è protetta la testa.

Tutto viene ripreso da Fedez insieme agli amici e ai familiari con cui si trovano in vacanza che prendono in giro Chiara che non la prende bene. La Ferragni inizia a insultare Federico, capendo che l'autore dello scherzo è stato lui. Il cantante invece non batte ciglio e ride insieme agli altri per essere riuscito nel suo intento, quello di spaventare la moglie, vittima prediletta dei suoi scherzi.

Nelle stories riportate da Fedez si vede Chiara coprirsi la testa spaventata mentre Fedez ride di gusto. Quando la moglie inizia a insultarlo lui commenta "l'ha presa bene,dai". Seguita da tante risate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 12:59

