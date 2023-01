Fedez e Chiara Ferragni sulle giostrine al parco con i figli: ma la reazione di Vittoria è epica

Al parco a giocare. I Ferragnez trascorrono il pomeriggio insieme tra giostre e sorrisi. Fedez e Chiara Ferragni portano la piccola Vitto e Leone sulle giostre per i bambini per farli svagare e divertire. Ma la reazione della secondogenita è esilarante. «Il mal di mare» commenta Fedez inquadrando Vittoria che non sembra essere divertita sulla macchina che gira con mamma Chiara. Nelle stories successive, però, Vittoria saluta con un «Ciao» il padre che la riprende e, qui, sembra aver preso confidenza con le giostre, divertendosi.

«Sunday at the park» (Domenica al parco) scrive l'imprenditrice digitale sotto il post che ritrae i suoi bambini giocare e sorridere. Presente anche Leone, con cappello verde e giubbotto nero che affianca la sorellina in un'altra giostra: il divertimento è assicurato.

La gioia di papà Fedez

Ormai Fedez regala sorrisi ogni giorni con gli sketch che pubblica insieme ai figli. Attenzione, però, nessuna organizzazione, è tutto naturale. Questa mattina, il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato diverse stories con i suoi bambini che l'hanno investito di affetto e baci, ma quella che più fa sorridere i follower riguarda la Vitto e il cane Matilde. Ormai inseparabili, la secondogenita di casa Ferragnez è stesa sul pavimento nella stessa posa del cane, un mood che Fedez non ha esitato a postare. Nella story successiva, anche papà Fedez si stende per terra vicino a Vittoria che sorride e con poca delicatezza, come spesso il rapper sottolinea ironicamente, salta sul viso del padre per abbracciarlo.

La stoccata al Codacons

Poche giorni fa, Fedez ha postato delle stories rispondendo alla polemica, ormai archiviata, contro il Codacons. Il rapper batte il Codacons e intasca 20mila euro. Il rapper, fa sapere attraverso le storie Instagram, che ha vinto la battaglia legale contro l'associazione a tutela dei consumatori, che lo aveva querelato chiedendogli danni per oltre un milione di euro in merito alla raccolta fondi che l’artista aveva contribuito ad organizzare a favore dei lavoratori dello spettacolo durante la pandemia, ma ha anche ottenuto un risarcimento per le spese legali sostenute.

