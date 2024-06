Chiara Ferragni e Fedez a Forte dei Marmi, Myrta Merlino a Pomeriggio 5: «Uomini che soffrono il protagonismo della donna»

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso il primo weekend di giugno a Forte dei Marmi. Il rapper e l'imprenditrice digitale hanno infatti anche pubblicato sui rispettivi profili social alcune foto dalla Versilia. Ma non solo. I fan più attenti avrebbero distinto, attraverso un video che il rapper ha pubblicato nelle sue Instagram stories, la voce dell'imprenditrice digitale tant'è che molti sospettano che i due fossero a cena insieme e allo stesso tavolo: una presunta reunion toscana per i Ferragnez. Di questo si è parlato anche durante la puntata di Pomeriggio 5 dove Myrta Merlino e gli opinionisti presenti in studio hanno espresso il loro pensiero in merito alla vicenda.

In studio

«Una persona in un negozio a Forte dei Marmi ci ha raccontato che lei stava parlando con qualcuno al cellulare e si lamentava che lui fosse andato a Forte dei Marmi proprio per farsi notare e rovinare il suo weekend come protagonista - ha sottolineato Myrta Merlino a Pomeriggio 5 -. Siamo sempre lì: ci sono degli uomini che il protagonismo della donna lo soffrono un po'. Lui tutte le volte che lei è stata protagonista ha sentito il bisogno di farsi notare».

La giornalista Michela Proietti a Pomeriggio 5 dichiara che l'imprenditrice digitale non ha una nuova storia d'amore. «Io so che Chiara non ha nuovi amori ma ha un grande amico che l'aiuta in questo momento con cui era a Forte dei Marmi. La gente sta vivendo un po' la sindrome Albano e Romina». «In questo caso però la felicità la vedo bella lontana.

La reazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni continua a impugnare l'arco lanciando frecciatine social nei confronti del rapper con il quale ha condiviso gli ultimi otto anni della sua vita insieme. L'imprenditrice digitale ha pubblicato prima una frase in inglese carica di significato. «In Spagna non dicono "karma" ma diciamo "eso te pasa por gilipollas" e penso che sia bellissimo». La frase in spagnolo tradotta significa «è questo che ti rende stupido». L'imprenditrice digitale ha poi pubblicato alcuni commenti simpatici dei suoi follower. «In Italia diciamo "mo ci riprendiamo quello che è nostro"», scrive un fan. E ancora: «A Napoli si dice "nun sputà ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna" ». Proprio questo detto indica che non bisogna "sputare in cielo perchè il tuo stesso sputo potrebbe poi ripioverti in faccia". Non è che forse questa è l'ennesima frecciatina a Fedez? (Intesa probabilmente come "il male che fai torna sempre indietro").



