Fedez e Chiara Ferragni insieme durante l'ecografia, ma il web insorge: «La legge si vede che non è uguale per tutti»

Fedez e Chiara Ferragni hanno pubblicato una foto dell'ecografia della bimba in arrivo, ma lo scatto sui social ha scatenato le polemiche. La coppia si è immortalata mano nella mano mentre il medico fa l'ecografia, un momento intimo, normale per molti futuri genitori, ma non in questo periodo, perché a causa del covid spesso le donne in attesa sono costrette a fare gli esami da sole per limitare il più possibile il rischio contagi.

Fedez sembra essere un privilegiato in questo caso, insieme alla moglie, e molti utenti lo hanno notato e scritto nei commenti allo scatto. «L’unico papà che durante la pandemia riesce a partecipare ad una ecografia», scrive un utente, «Noi madri comuni mortali, sempre sole (sia nel pubblico che nel privato)», un altro ancora aggiunge: «Mio marito da quando sono in attesa non lo fanno entrare sia dal ginecologo privato e in ospedale! Mah forse perché non sono famosa?» e c'è chi aggiunge: «La legge si vede che non è uguale per tutti».

Tante coppie stanno soffrendo la separazione in questo periodo in momenti così delicati, anche persone che non sempre hanno buone notizie dagli esami effettuati, sottolinea qualcun altro, e il loro gesto è sembrato ingiusto e indelicato. Non tutti li hanno criticati e c'è chi ha notato che Fedez non è l'unico padre ad assistere alle ecografie del figlio.

