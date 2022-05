Fedez e Chiara Ferragni, la toccante dedica d'amore per l'anniversario della proposta di nozze

La dolce dedica. Fedez è sempre più romantico nei confronti di sua moglie Chiara Ferragni. Su Instagram, infatti, l'ultimo post per la sua metà è al miele: «5 anni fa all'Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi eora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all'altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo». Parole piene d'amore per il loro quinto anniversario di nozze.

Leggi anche > Chiara Ferragni e la tesina di maturità dedicata a lei: come ha reagito su TikTok

Da quel giorno, la loro vita è stata sempre più intensa: i due figli, Leo e Vitto, gli impegni di lavoro in giro per il mondo e, recentemente, l'operazione che ha subito il cantante. Tutti eventi importanti che non hanno mai diviso la coppia, anzi, l'hanno unita a tal punto da crearne una vera e propria serie tv: I Ferragnez.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA