Fedez e Chiara Ferragni a caccia di tartufi: «No adv, solo supporto a fantastiche realtà locali italiane»

Per Fedez e Chiara Ferragni un week-end decisamente insolito: il cantante e la influencer si sono infatti recati in Piemonte per andare a caccia di... tartufi.



Ieri, infatti, la coppia si è presentata a Costigliole d'Asti, presso la Casa del Trifulau, dove dopo una lezione sui tartufi Fedez e Chiara Ferragni sono stati accompagnati nel bosco alla ricerca di tartufi bianchi dal signor Natale. Grazie al cane Lizzy, la spedizione si è rivelata decisamente fruttuosa: scavando, Fedez e Chiara Ferragni hanno scoperto un tartufo bianco da 45 grammi.





Fedez e Chiara Ferragni hanno documentato tutto su Instagram Stories, ma ci hanno tenuto a precisare che non si tratta di una classica promozione social: «Non è adv, ma un semplice supporto a fantastiche realtà locali italiane». Alla fine, dopo la raccolta, Fedez ha anche avuto il piacere di assaggiare il tartufo. Chiara Ferragni, infatti, a causa della gravidanza non ha potuto mangiare ma ci ha tenuto a sottolineare: «Un'esperienza autentica e sorprendente».

