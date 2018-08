Fedez e Chiara Ferragni, amore in barca e baci subacquei... non proprio perfetti

La data del matrimonio Fedez-Ferragni: quando è il giorno delle nozze

Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a Noto: la clausola di riservatezza, il rito civile e l'aereo per gli ospiti

La Ferragni che non ti aspetti: a Ibiza mostra tutte le sue qualità cestistiche

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Baci acrobatici e complicati poco riusciti a parte, come quello subacqueo, la vacanza a Ibiza, precedente al matrimonio, diprosegue alla grande.I due futuri sposi si divertono molto con gli amici di sempre e con il piccolo, sempre più attivo e spassoso. Insieme a Chiara c'è, ovviamente, anche la sorella, Francesca. Ma anche tutti gli amici, con cui hanno passato una giornata ine hanno pranzato mangiando della pasta.Il grande giorno si avvicina ma i 'Ferragnez' cercano di godersi gli ultimi giorni a, prima di rientrare in Italia e prepararsi alle nozze. Baci romantici in barca, ma anche nuovi outfit per Chiara, che mostra il proprio look prima di andare a fare un aperitivo pre-serata con le amiche.