Fedez, Carolyn Smith e il videomessaggio a Fedez: «So cosa si prova, non mollare mai»

L'annuncio della malattia di Fedez ha sconvolto Carolyn Smith, che si è presa alcuni giorni di tempo prima di far avere al cantante il proprio messaggio di vicinanza.

Carolyn Smith, il videomessaggio a Fedez e Vittorio Feltri

Sull'onda lunga di una solidarietà che ha coinvolto tantissimi fan della rete, oltre che personaggi dello spettacolo e della politica – da Antonella Clerici a Matteo Salvini, da Emma Marrone a Fabrizio Corona –, la ballerina ha scelto di registrare un breve video in cui si rivolge direttamente al marito di Chiara Ferragni e a Vittorio Feltri, che ieri ha pubblicato un editoriale dedicato proprio al cantante in cui ha rivelato di avere il cancro.

Carolyn Smith si è detta «molto dispiaciuta» per la «situazione di salute» di entrambi. «Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia, lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. È dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo».

La giudice di Ballando con le Stelle ha ricordato l'eccellenza del sistema sanitario italiano, «sicuramente qualcuno non è d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non hanno vissuto al di fuori d’Italia». Pur non avendo mai avuto un rapporto personale con Fedez e Vittorio Feltri, Carolyn ha voluto rivolgere a loro un incoraggiamento speciale a «non mollare mai» e «affrontare tutto con la positività e un sorriso» perché «la positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita». Firmato, «una combattente».

