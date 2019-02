Domenica prossima 3 marzo sarà il rapper Fedez a spiccare il volo “lanciandosi” dal campanile di San Marco, a Venezia, per il tradizionale Volo dell’Aquila in occasione del carnevale.

Il cantante è stato scelto per vestire la tradizionale maschera veneziana che segue a ruota il Volo dell’Angelo, indossata negli anni scorsi da Carolina Kostner, Francesca Piccinini, Giusy Versace e anche dall’imprenditore Renzo Rosso, patron di Diesel, che ha passato il testimone proprio all’amico Fedez.Al suo fianco ci sarà la campionessa olimpica Arianna Fontana e insieme , intorno alle 11 di mattina, planeranno sulle oltre 23mila persone presenti in piazza. Se il volo della campionessa sarà un messaggio a sostegno della promozione della candidatura didei Giochi Olimpici invernali 2026, quello del rapper sarà invece un volo social, che porterà in Laguna icon la loro schiera di fan.