Fedez, nuovo look per il lancio del singolo. Poi il dettaglio che compromette la sua esibizione a X Factor

Fedez si prepara per la finale di X-Factor, che andrà in onda domani, 8 dicembre, su Sky. Per l'occasione il marito di Chiara Ferragni ha deciso di rivoluzionare, ancora una volta, il suo look: ha cambiato colore abbandonando il biondo e optando per una chioma più chiara, tendente quasi al bianco.

Ma il vero dettaglio che ha infastidito il rapper è che, proprio alla vigilia della sua esibizione sul palco del Mediolanum Forum di Assago, gli è spuntato un brufolo al centro della guancia.

Il nuovo singolo di Fedez

In occasione della finale di X Factor, il papà di Leone e Vittoria salirà sul palco per presentare il suo nuovo singolo, Colpo di Stato, ed è per questo motivo che ha deciso di cambiare nuovamente look, schiarendo ancora di più la chioma che ora ha una tonalità color ghiaccio.

Solo qualche settimana fa, infatti, Fedez aveva rivoluzionato i suoi capelli con un biondo platino. Ma allo stile non si comanda, proprio come ha riferito Fedez, con tono ironico, nelle sue storie Instagram, in cui si è ripreso insieme alla moglie Chiara in ascensore, "ridicolizzando" scherzosamente il suo outifit.

Fedez ha deciso che non vuole tornare al suo colore naturale, almeno per il momento preferisce una totalità chiara o addirittura bianca. Il problema però adesso è un altro: «È possibile che io abbia avuto la pelle di Justin Bieber per tutta la settimana e ora che mi devo esibire per la finale di X Factor mi compare un brufulo sul viso? Ca**o», conclude Fedez, mostrandosi in versione parrucchiere con la tinta sui capelli.

