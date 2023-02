Fedez, brindisi e risate con Vessicchio durante Sanremo: «Qui si sboccia col maestro»

Un brindisi di buono auspicio. Fedez a tu per tu con il maestro Vessicchio ride e brinda. Sul profilo Instagram del rapper fioccano stories insieme al grande maestro e direttore d'orchestra. «Qui si sboccia col maestro» scrive Fedez a corredo di una foto in cui mostra il maestro che stappa una bottiglia di prosecco. «Io voglio veramente bene al maestro e non sapete quante risate ci stiamo facendo a guardare Sanremo» continua in un'altra story in cui è con Vessicchio ed è impossibile non notare i due bicchieri di vino in mano.

Uno accanto all'altro, sorridono e poi bevono con le braccia incrociate, come solitamente fanno gli sposi. «Siamo un po' brilli» scrive ancora Fedez e sottolinea che il vino che sta bevendo è prodotto proprio da Vessicchio.

Dopo la notizia, che ha scosso tutti, dell'assenza del direttore d’orchestra da Sanremo 2023, Fedez lo ha voluto al suo fianco per la conduzione sanremese del podcast di Muschio Selvaggio dove, naturalmente, non manca anche Luis Sal. E sembra proprio che finora i due vadano molto d'accordo, nonostante stili e vite diverse.

