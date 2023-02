Fedez bloccato da Tiziano Ferro sui social fa un appello: «Ti prego, ti voglio bene»

di Redazione web

Fedez fa un appello a Tiziano Ferro chiedendogli di sbloccarlo su Instagram. Mentre registrava la puntata di Muschio Selvaggio direttamente da Sanremo, in compagnia di Luis Sal, Beppe Vessicchio e Lazza, ha chiesto gentilmente al cantante di poterlo sbloccare così da poterlo anche seguire.

La richiesta

«Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram. Ti voglio bene, giuro… ti voglio bene», dice il rapper, ripreso da Lazza nel corso di una Instagram story, ripostata poi dallo stesso Fedez. Non si sanno i motivi per cui Tiziano abbia addirittura bloccato il collega, se è un bug, oppure se sia stata una scelta voluta.

Vecchie ruggini

L'ipotesi più probabile è che Ferro se la sia legata al dito per una lite di circa due anni fa, quando Fedez ha citato proprio Tiziano e la sua omosessualità. In quell'occasione Tiziano rilasciò diverse interviste in cui confessò che non gli era andata molto bene, ma non ha mai dato seguito alla cosa, se non apunto, probabilmente, bloccandolo sui social.

