Fedez agitato: «Balbetto, non riesco nemmeno a parlare». Cosa succede alla presentazione del nuovo podcast "Wolf"

di Redazione web

Fedez è parso particolarmente agitato durante la presentazione del suo nuovo podcast intitolato Wolf, in diretta su YouTube. Il rapper infatti, sembrava in preda all'ansia e a volte addirittura assente. In molti si sono chiesti se il suo comportamento non abbia a che fare con la crisi che sta vivendo con sua moglie Chiara Ferragni. Secondo alcune voci che circolano dai giorni scorsi, il cantante starebbe dormendo sul divano.

Chiara Ferragni fuori di seno, la sorella Valentina e il mini-dress troppo "mini": il doppio incidente di stile

Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? L'indiscrezione: «Lui dorme sul divano». Gli indizi social

Fedez, Mario Giordano a Fuori dal Coro risponde: «I testicoli sono attaccati, la volevo tranquillizzare»

Il podcast Wolf

Fedez ha inaugurato proprio oggi, mercoledì 22 febbraio, il suo nuovo podcast intitolato Wolf che uscirà su YouTube ogni due settimane. I 18 episodi del podcast tratteranno di finanza e imprenditoria e a proposito Fedez ha detto: «Io mi ritengo un discreto imprenditore e per questo credo molto in questo progetto». Al termine della presentazione, il rapper si è scusato con gli spettatori: «Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile». Nonostante l'agitazione, Fedez è riuscito a spendere anche due parole per i suoi hater che spesso l'hanno accusato di interrompere le persone con cui parla. Il cantante ha detto: «State tranquilli tutti perché non interromperò nessuno. Vedrete questo grande sforzo che farò per non interrompere nessuno».

La crisi con Chiara Ferragni

Dopo il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez non sono più comparsi insieme sui social. I due starebbero attraversando una crisi che si sarebbe scatenata per i comportamenti del cantante durante la kermesse sanremese: all'influencer non sarebbe piaciuto il troppo protagonismo del marito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA