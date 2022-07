Fedez, ancora beneficenza: maxiassegno da 400mila euro ad un'associazione. Ecco di cosa si occupa

di Federica Portoghese

Di opere buone Fedez ne ha fatte tante in questi ultimi anni, chi lo segue è abituato a vederlo presente e attivo in tante tematiche sociali importanti. Mai spettatore, sempre protagonista di idee laboriose e funzionali. Il suo impegno verso i più bisognosi è sotto gli occhi di tutti.

Fedez, la nonna si è rotta il femore: «Auguri, sei una roccia. L'operazione è andata bene»

Oggi, il cantante, ha dato ennesima prova della sua serietà e tenacia nel portare a termire grandi progetti: consegnare 400mila euro all'associazione TOG, con la quale collabora da diversi mesi, che si occupa di riabilitazione per i bambini affetti da gravi patologie neurologiche. Somma che è stata raccolta, grazie alla Fondazione Fedez da dicembre a oggi. I ricavati del suo ultimo album, Disumano, sono stati donati alla onlus.

Pochi giorni fa il concerto evento con J-AX a Milano, dove sono stati raccolti 130mila euro che verranno destinati in beneficenza. Fedez, con grande orgoglio, condivide con il pubblico su Instangram le foto con l'assegno firmato da 400mila euro, insieme ai bambini e al personale della struttura. “Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di TOG per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano donati interamente alla loro struttura. Somma che siamo riusciti a raccogliere da Dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione. Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la Fondazione Fedez”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA