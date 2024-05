«Fedez ha smesso di seguire Achille Lauro sui social». Il flirt con Chiara Ferragni, la lite in barca e i follow saltati: la verità sul triangolo

di Dajana Mrruku

La storia d'amore di Chiara Ferragni e Fedez potrebbe anche essere giunta al capolinea, ma sono molti i retroscena che stanno venendo a galla negli ultimi giorni, come il presunto flirt tra l'imprenditrice digitale e Achille Lauro. Un triangolo che nessuno avrebbe mai immaginato, ma che potrebbe spiegare la famosa papazzata di Chi che mostrava i Ferragnez mentre litigavano furiosamente sulla barca, durante l'estate del 2021. Che cosa ci sarà dietro?

L'indiscrezione sul flirt

Solo qualche giorno fa, Gabriele Parpiglia riportava un rumor molto particolare: «Si vociferava proprio tempo fa di un flirt, mai confermato ma nemmeno smentito, tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Farei rivedere il video del compleanno di Achille in cui abbiamo detto che c’era Tananai, Hell Raton, il suo avvocato... A un certo punto appare anche lei con un vestito rosso e lungo». Ma non solo questo.

Nell'estate del 2021, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di Achille Lauro e del suo entourage, prima in Sardegna e poi sull'isola di Albarella per incidere il suo nuovo album.

Tra queste firme, sembrerebbe essere spuntato anche il nome di Chiara Ferragni, ma non quello di Fedez. Che l'imprenditrice sia andata a trovare Lauro da sola? Come avrebbe reagito Fedez dopo averlo scoperto?

La reazione di Fedez

Secondo quanto rivela Gabriele Parpiglia, la reazione di Fedez non si sarebbe fatta attendere: il rapper avrebbe chiesto spiegazioni alla moglie, ma lei avrebbe cancellato le chat, come anche Achille Lauro che avrebbe aggiunto: «Sono cose che dovreste risolvere voi due». Questo sarebbe stato l'inizio della famosa lite tra i Ferragnez, ripresa dai paparazzi di Chi, sulla barca.

Solo pochi giorni fa è tornato in auge il fatidico rumor sul presunto flirt tra Ferragni e Lauro e questa mattina, 18 maggio, Fedez avrebbe smesso di seguire Achille Lauro e viceversa. Tuttavia, l'imprenditrice e il cantante continuerebbero a seguirsi sui social. Che cosa sta succedendo? Per adesso ancora nessuna conferma sul presunto flirt, ma il mistero continua a infittirsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 17:29

