Fedez e Achille Lauro, il bacio durante il "Ferryagosto": vino, musica e cinema all'aperto per la festa privata in villa

Fedez e Achille Lauro durante una festa privata di Ferragosto in Sardegna, tra vino e euforia, si sono lasciati andare a un gesto inatteso. Oltre al 15 agosto il rapper e il cantante avranno approfittato della serata in compagnia di amici per festeggiare anche il successo della loro "Mille", hit dell'estate che li ha visti trionfare in compagnia di Orietta Berti.

Fedez e Lauro il bacio durante il "Ferryagosto"

Fedez e Achille Lauro si sono ritrovati per l'estate in Sardegna dove il rapper è in vacanza in compagnia di sua moglie Chiara Ferragni. In occasione del Ferragosto nella villa dei Ferragnez si è tenuta una festa privata. Dapprima una lunga tavolata per la cena e barbeque, poi baldoria e vino per festeggiare quello che è stato definito dallo stesso Fedez il "Ferryagosto" ovver il Ferragosto di casa Ferragni. Tra gli intrattenimenti della festa un cinema all'aperto nella villa, composto da un maxischermo e da dei cuscini disposti per terra in giardino.

La festa procede tra balli di gruppo e drink, preparati da Lauro che si diverte a mixare al piano bar. Durante la serata, tra le molte stories Instagram pubblicate dal rapper una colpisce in particolare i follower, quella in cui Fedez e Lauro si scambiano un tenero bacio. Gli altri ospiti, sorpresi dal gesto, si lasciano andare all'entusiasmo e si sente in sottofondo un grido di stupore seguito da applausi.

