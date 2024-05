Fedez, Fabrizio Corona torna a parlare del rapper e delle sue frequentazioni: «Molto confuso»

di Cristina Siciliano

Dalla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, le voci su presunte nuove frequentazioni da parte di entrambi hanno iniziato a prendere il volo. In particolare, dopo la diffusione del video di Fedez nel paddock del circuito del Gran Premio di Monaco mentre prende per mano la modella francese Garance Authié, il gossip impazza e continuano a scatenarsi nuovi dubbi e perplessità. Il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, nelle ultime ore ha precisato che la (presunta) frequentazione tra il rapper e la modella francese «non è destinata a durare». Sul profilo Instagram della pagina di Dillinger è stato anche diffuso un video esclusivo che sembra riprendere Fedez con la modella francese in discoteca.

Le parole di Fabrizio Corona

«Fedez in questo momento è molto confuso - ha sottolineato Fabrizio Corona sul portale Dillinger -.

L'ex re dei paparazzi ha aggiunto: «Lei sembra essere piombata nella sua vita come un angelo caduto dal cielo: prima compare in barca su una storia Instagram del rapper, poi sono stati paparazzati insieme al GP di Monaco. Adesso li abbiamo ripresi in una discoteca. Che cosa può andare storto».

«Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico - ha aggiunto -. E da quel momento le cose sembrerebbero andare a gonfie vele. La domanda è: solo un modo per distrarsi o ha davvero trovato l’amore? Per noi la prima».

