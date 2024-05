Ferragni e Fedez, i social stanno con Chiara: «Lui è corso subito verso altre modelle, solo feste e birre»

di Cecilia Legardi

La rottura dei Ferragnez ha sconvolto il grande pubblico che amava la loro tenera famiglia, ma quello che sconvogle ancora di più i fan della coppia è vedere il rapper per mano ad altre donne a pochi mesi di distanza dalla separazione: «Chiara almeno è coerente», dicono i follower.

Fedez: «Dici che sono un bastardo ma per te non cambio». La nuova canzone è una dedica a Chiara Ferragni?

Fedez e Chiara, chi vive meglio la separazione?

Fedez è stato visto e fotografato mano nella mano con Garance Authié, una modella classe 2004, in occasione del Grand Prix di Monaco. Chiara Ferragni, invece, ha condiviso le immagini del suo viaggio a Madrid e del rientro a Milano circondata dagli amici di sempre. E i fan hanno fatto attenzione a chi fossero queste persone e a molti altri dettagli, che renderebbero l'atteggiamento dell'influencer - sempre secondo gli utenti - un po' più serio di quello dell'ex compagno. «A me lei sembra coerente anche dopo la separazione - spiega un fan sotto un post del 26 maggio - frequenta le stesse persone di prima e non finge di essere felice con degli sconosciuti per far vedere il suo stile di vita». Anche un'altra utente è d'accordo: «Gli uomini subito stanno con un'altra, le donne subito stanno con le amiche e le persone di sempre», ha commentato. Qualcuno non si trattiene e dice chiaramente: «[...] lui appena se n'è andato ha riniziato a frequentare feste, birre, risse e modelle a go-go [...]».

L'abbandono dei follower

Continua la fuga dei follower iniziata al momento del Pandoro Gate: il numero oggi si abbassa a 28.9 milioni. «Profilo sceso sotto 29 milioni, continua a diminuire...», sottolinea un utente, a cui si aggiunge un altro commento: «Oddio, ho notato che i follower stanno abbandonando in massa!», ha scritto una donna. Si contano, a questo punto, circa un milione di account che hanno abbandonato la Ferragni su Instagram rispetto a novembre 2023. Tra chi supporta l'influencer in questa fase critica consigliandole di «andare avanti e volare sempre più in alto» e chi, invece, smette di seguirla, cosa avrà la meglio?

