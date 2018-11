Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, così nelle stories di Instagram Chiara Ferragni ha mostrato la sua preferenza durante la puntata di giovedì sera di XFactor 2018 . La cantante era in ballottaggio con, la concorrente seguita dal marito Fedez , giudice del reality musicale. Risultato? Renza eliminata e Naomi salva.I fan della trasmissione hanno accusato la fashion blogger di aver sfruttato i suoi tantissimi follower per influenzare la votazione condannando di fatto Renza, tra l'altro una dei pupilli di Fedez. Tanti sui social hanno addirittura attribuito questa scelta a una sorta di gelosia della Ferragni sul rapporto tra il marito e la cantante.Renza ha commentato l'accaduto: ​«Sicuramente un pochino potrebbe aver influenzato il pubblico, ma se Chiara ha una preferenza per Naomi va bene così. Il suo giudizio non cambia quello che sono».