Chiara Ferragni vola in Puglia e divide i followers: «Poteva evitare»

Piovono critiche su Chiara Ferragni e Fedez dopo la scelta di prendere un jet privato per raggiungere la lussuosa meta delle vacanze in Puglia. L’imprenditrice digitale in compagnia di suo marito e di alcuni amici, infatti, ha preso un aereo privato per andare in una masseria in Puglia. Il tutto rigorosamente documentato sui social. Ai followers, tuttavia, non è piaciuto il mezzo di trasporto scelto.

Chiara Ferragni, il jet privato in Puglia

I fan, infatti, le hanno fatto pesare la decisione di aver preso un jet privato per una località italiana nonostante i problemi di inquinamento e climatici. Chiara Ferragni ha scelto ancora una volta la Puglia per un periodo di relax assieme a suo marito Fedez, ad amici e collaboratori. L’influencer è arrivata all'aeroporto di Bari ieri pomeriggio. per poi dirigersi nel Brindisino, a Torre Maizza, nella zona di Savelletri (Fasano).

