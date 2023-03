Ferragnez, Vittoria fa disperare mamma Chiara Ferragni e lei la riprende: «Piccola teppista»

di Redazione web

Vittoria, piccola peste. La piccola di casa Ferragnez fa disperare i genitori con le sue marachelle. E Chiara Ferragni, prontamente ha documentato tutto sul suo account Instagram. «Piccola teppista», scrive l'influencer sotto una serie di scatti di Vittoria che la ritraggono in diversi modi mentre rischia di rompere qualcosa. Prima in vasca, poi in doccia e, infine, la più buffa: mentre fa una smorfia attaccata al vetro della doccia.

Non è la prima volta che i Ferragnez documentano i capricci o gli scherzi che fa Vittoria. La piccola che ha appena compiuto due anni è molto solare e spesso si rende protagonista di gag esilaranti. «Lei la vera star della famiglia» scrive un utente, e ancora: «questa bimba è troppo avanti!», «Bellissima la piccola pestifera», «Ma amore ma l’ultima sto male», «È una simpaticona».

La bambina di Chiara Ferragni e Fedez è diventata in breve tempo l'idolo di Instagram: con il suo sorriso e la sua dolcezza ha conquistato i milioni di follower di mamma e papà. In occasione di questa giornata speciale, sia Chiara che Fedez (come hanno fatto diversi giorni fa per Leone), le hanno dedicato un dolcissimo video e delle tenere foto per augurarle buon compleanno. Chiara Ferragni ha augurato buon compleanno alla sua bambina Vittoria pubblicando sul proprio profilo Instagram alcuni scatti molto dolci. L'influencer ha scritto: «Tanti auguri di buon compleanno alla mia bambina che è anche il mio raggio di sole ogni giorno della mia vita. Com'era la nostra vita prima che arrivassi tu? Ti amiamo immensamente». Fedez, invece, ha postato un video con tutte le immagini più belle e significative di Vittoria: da quando è nata fino a oggi. Il rapper ha scritto: «Auguri amore della nostra vita. Ti amiamo immensamente. Vittoria più due». Chiara Ferragni e Fedez hanno già festeggiato i loro due bambini Leone e Vittoria, organizzando una coloratissima festa di compleanno con tanti invitati. L'influencer e il rapper hanno poi postato tutto sui rispettivi profili Instagram. Uno degli scatti che ha fatto il giro dei social è quello che riprende il momento in cui una delle due torte stava per cadere dal piedistallo sul quale era posata.

