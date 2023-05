Chiara Ferragni, Vittoria incantanta dalla sigla dei Ferragnez. Valanga di critiche: «Basta, avete stancato»

di Redazione Web

E' uscita da pochi giorni la serie dei Ferragnez su Prime, ma ormai ne vanno matti tutti. E anche la piccola Vittoria si mostra divertita e stupita dalle puntate, in particolare dalla sigla. E a renderlo noto è proprio Chiara Ferragni che pubblica su Instagram un video in cui la piccola Vitto è in braccio a lei con uno sguardo incantato. «Vitto che guarda la sigla di The Ferragnez» scrive sotto il video l'imprenditrice digitale.

Il legame

«E' la Mati» dice Vittoria notando la presenza del cane Matilde anche nella seconda serie. Non è una novità che Vittoria sia molto legata a Mati. Spesso Fedez la riprende mentre la secondogenita l'abbraccia e gioca con lei.

