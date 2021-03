Chiara Ferragni torna a casa dopo il parto, il post sui social scatena i fan: «Finalmente incontra Leo»

Chiara Ferragni e la sua Vittoria sono pronte per tornare a casa. La nota influencer ha postato una foto mentre tiene in braccio la neonata e annuncia che verrà dimessa dall'ospedale dove ha pertorito la sua secondogenita. «Oggi incontrerà per la sua prima volta il fratellino Leo», scrive in una delle storie e in effetti il piccolo Leone ancora non ha mai visto l'attesa sorellina.

I fan si erano commossi vedendo il video di Leo, mentre la mamma e il papà erano in ospedale con Vittoria, mentre salutava la sua baby sister dicendole che l'aspettava a casa e così sarà. Quella che è stata una delle gravidanze più social di tutti i tempi proseguirà nella casa dei Ferragnez a quanto pare pronti a trasferirsi in un appartamento più grande e adatto alle nuove esigenze della famiglia in crescita.

Mentre Chiara radiosa si mostra pronta per tornare a casa esplodono sotto la foto i commenti di amici e followers che continuano a fare gli auguri alla mamma e al papà per la nuova vita in quattro.

