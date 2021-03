Chiara Ferragni , il video inedito di Leone poco prima del parto. Il gesto del bimbo spiazza tutti: «Ma che dice?». A tre giorni dalla nascita di baby Vittoria, l'imprenditrice digitale e il marito Fedez continuano a snocciolare foto e video inediti relativi a quelle ore speciali. Immagini che diventano teneri regali per i fan.

In un video condiviso da Fedez sulle stories di Instagram, Chiara Ferragni sta salutando Leone prima di raggiungere la clinica Mangiagalli di Milano dove, da lì a qualche ora, sarebbe nata Vittoria. Nelle tenere immagini, l'influencer commossa saluta il figlioletto. «Ti amo», dice Chiara al piccolo. Poi Fedez aggiunge: «Adesso io e la mamma andiamo e torniamo con la sorellina, daje». Anche Chiara: «Daje».

A quel punto, anche Leone risponde alla mamma e al papà con lo slang romano, insolito per un bimbo milanese: «Daje». Poi, il piccolo dà il cinque ai genitori, pronti a raggiungere la clinica. Il tenero saluto tra Leo, Chiara Ferragni e Fedez commuove i fan e fa il giro del web.

Ora, baby Vittoria è nata e Leone è alle prese con i suoi primi sentimenti di gelosia. In alcuni filmati, Chiara e Fedez chiedono a Leone di baciare sulle guance la sorellina. Ma lui si rifiuta, in un primo momento in modo diplomatico: «La sto guardando...». Poi, quando il rapper insiste, Leone risponde furioso: «L'ho già baciata sulla mano, baciala tu». Il cantante bacia la figlioletta, poi commenta ironico: «Leone è un po' nero». To be continued.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 12:12

