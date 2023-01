Chiara Ferragni e la morte di Vialli, il messaggio toccante: «Non smetterò mai di ringraziarti»

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Gianluca Vialli. A poche ore dalla scomparsa dell'ex calciatore, anche Chiara Ferragni ha espresso il suo dispiacere. In una storia Instagram, riprendendo l'articolo del Corriere della sera ha scritto: «Sei una grande persona e non smetterò mai di ringraziarti per l'energia e dolcezza che hai condiviso con Fede prima dell'operazione». La moglie del rapper termina il messaggio ringraziando Viali «Per quello che hai fatto per noi e per tutti».

Qualche ora fa, il marito Fedez ha pubblicato un video nelle sue stories in cui ricordava Gianluca con commozione. Ma, anche stavolta, gli hater sono intervenuti attaccando il rapper e sostenendo che quelle fossero lacrime di facciata.

L'attacco

Fedez attaccato per il messaggio d'addio a Gianluca Vialli. Il rapper, visibilmente commosso, ha salutato sui social l'ex calciatore: «Avremmo dovuto farci una foto insieme», ha detto. Questa frase è stata ripresa dall'attivista Serena Doe Mazzini, che ha attaccato il marito di Chiara Ferragni: «Volevi fare il selfie col morto». Dura la replica di Fedez: «Fai schifo».«Per promuovere il suo podcast l'ossessionata "giornalista" non si ferma davanti a nulla. Oltre a non aver capito un ca**o di ciò che ho detto, io mi chiedo, ma come si fa a far polemica davanti a tutto? Ripigliatevi», ha detto Fedez. Il cantante ha poi aggiunto: «Questa è la stessa giornalista che tempo fa aveva sostenuto che fossi guarito dal cancro al pancreas in tre giorni, davanti ad un pensiero di un lutto e un ricordo per una persona che mi ha aiutato, ma almeno davanti a questo non si potrebbe tacere?».

La morte di Vialli

Gianluca Vialli morto oggi per un tumore al pancreas a Londra all'età di 58 anni: per ricordare l'ex centravanti, tra le altre, di Chelsea, Juventus e Sampdoria nel fine settimane, su tutti i campi, verrà osservato un minuto di silenzio. La famiglia di Vialli ancora non ha ufficializzato la data e il luogo dei funerali di Gianluca Vialli. C'è chi ipotizza che nelle prossime ore la famiglia riporterà in Italia il corpo nelle prossime ore. I funerali dell'ex capo delegazione della Figc si potrebbero celebrare a Cremona, città natale dell'ex attaccante, o a Genova, dove è cresciuto calcisticamente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 16:43

