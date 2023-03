Chiara Ferragni parte, alla ricerca di un po' di relax: «Sono tornata in uno dei miei posti preferiti»

di Redazione web

Chiara Ferragni si è concessa una vacanza dopo gli ultimi mesi alquanto stressanti. L'influencer è partita insieme al suo team alla volta di una destinazione che aveva già visitato ma che più volte ha detto esserle rimasta nel cuore. Con lei non ci sono Fedez, Leone e Vittoria che invece sono rimasti a Milano. Nei giorni scorsi comunque, Chiara ha annunciato su Instagram di avere in programma vari viaggi anche con la sua famiglia.

In una delle sue ultime storie Instagram Chiara Ferragni ha svelato ai suoi follower la prima destinazione di una serie di viaggi che ha in programma. L'influencer più famosa di tutte si trova, insieme al suo team, in Marocco, in particolare a Marrakech dove trascorrerà alcuni giorni. Chiara c'era già stata nella città marocchina dove aveva avuto modo di scattare alcune foto davvero di impatto che avevano riscosso molto successo tra i suoi numerosissimi follower da tutto il mondo.

I progetti lavorativi di Chiara Ferragni

Nelle sue storie Instagram più recenti, Chiara Ferragni ha confidato ai suoi fan di avere molti bei progetti lavorativi da realizzare ma non si è sbilanciata più di così: l'influencer ha detto che renderà tutto noto a tempo debito. Come sempre, comunque, terrà aggiornati i suoi follower tramite le sue storie su Instagram.

