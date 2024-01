Chiara Ferragni: «24 ore via con la family», ma non svela la destinazione

di Redazione web

Chiara Ferragni non sta attraversando un periodo semplice della propria vita. L'influencer, infatti, in questo periodo è coinvolta in prima persona nello scandalo dei pandori Balocco e, ultimamente, è comparsa molto poco nel suo regno, ovvero, Instagram. Tuttavia, negli ultimi giorni è tornata a postare qualche storia e così ha fatto anche di recente: Chiara sta partendo ma non ha svelato la sua destinazione.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram. Tutto questo non sarebbe una novità in tempi normali, peccato però che, in questo periodo, l'influencer stia preferendo il basso profilo, all'apparire tanto quanto faceva prima. La mamma di Leone e Vittoria, comunque, si è scattata un selfie sorridente in auto e ha scritto: «24 ore via con la family», senza tuttavia svelare la sua direzione.

I fan sono molto curiosi di scoprire dove si sta dirigendo Chiara e, soprattutto, di vedere se posterà qualche nuova foto sul proprio profilo Instagram, dato che, l'ultimo contenuto pubblicato risale al 18 dicembre scorso e si tratta del video delle scuse che è stato tanto criticato dall'opinione pubblica.

Chiara Ferragni, il silenzio social

La questione dei pandori in cui è invischiata Chiara Ferragni sta dividendo l'opinione pubblica: da una parte, chi pensa che una personalità del suo calibro non avrebbe dovuto commettere un errore del genere, dall'altra, chi continua a sostenerla e a incoraggiarla mostrandole tutto l'affetto sulle piattaforme social.

