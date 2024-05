Chiara Ferragni, tutta la verità dietro i vestiti regalati dai brand: «Due volte l’anno c’era lo svuotone dall'ufficio»

di Dajana Mrruku

Essere una delle influencer più importanti al mondo ha sicuramente dei lati molto positivi e Chiara Ferragni lo sa bene. Numerosissimi brand facevano a gara per inviarle abiti, accessori e gioielli di prima qualità, spesso anche prima che questi debuttassero sulle passerelle e nelle sfilate delle varie fashion week. Ma, stando a quello che riporta una ex dipendente di Chiara, l'imprenditrice digitale faceva un'attenta e minuziosa selezione dei capi che avrebbe voluto tenere e quelli che invece scartava. Dove finivano questi vestiti nuovi che non sceglieva?

Lo ha scoperto Selvaggia Lucarelli che nel suo libro "Il vaso di Pandoro" lo racconta.

La dichiarazione

«In ufficio arrivavano tantissimi pacchi al giorno, dal beauty ai vestiti agli accessori.

Poi aggiunge: «Due volte l’anno c’era lo svuotone dall’ufficio, ovvero i dipendenti potevano entrare nella stanza con la roba accumulata che lei non voleva e potevano scegliere quello che preferivano».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 14:06

