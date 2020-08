Chiara Ferragni vende la casa di Los Angeles dove è nato Leone: cosa comprerà con il ricavato

di Redazione Leggo Gossip

. In una delle storie Instagram Chiara Ferragni ha fatto sapere di essere intenzionata a vendere la sua casa di Los Angeles e salutare così gli Usa. Non si tratterà di un addio definitivo, poiché l'influencer si ripromette di tornare a passare dei periodi negli Stati Uniti, ma quando capiterà troverà altre soluzioni in cui vivere.La casa diha fatto da scenario a molti avvenimenti importanti nella vita di Chiara Ferragni: ha visto nascere l'amore con Fedez ed è lì che ha scoperto di essere incinta. Proprio quelle mura hanno accolto il primo figlio della coppia, Leone, che ha vissuto i suoi primi mesi negli Usa. Ma ora è per Chiara è arrivato il momento di tornare definitivamente in Italia.Il motivo della scelta risiede in questioni familiari. La Ferragni vuole che suo figliocresca da europeo, ed è per questo che per il momento i ferragnez resteranno a. Anzi, con il ricavato della vendita della casa a Los Angeles Chiara si è detta intenzionata ad acquistare una casa per le vacanze non distante da quella in cui si è trasferita con Fedez al rientro dagli Usa.