Chiara Ferragni, boom al cinema: mezzo milione di euro in 24 ore. Lei commossa: «Ecco i valori per cui mi batto...»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:15

i,Il docufilm Chiara Ferragni Unposted è uscito da appena un giorno al cinema e già sta registrando ottimi risultati. Supiovono apprezzamenti per l'influencer più famosa del mondo e lei risponde con un post.Ecco le sue parole: «La maggior parte di voi sta amando @chiaraferragniunposted ma, ancora piu importante, la maggior parte di voi sta apprezzando la persona che sono, i valori per cui mi batto ed il modo onesto e reale con il quale racconto la mia storia, con tutti i suoi alti e bassi. Molti di voi si sentono piu potenti dopo aver visto questo documentario, sentono di poter lavorare verso i propri sogni, di credere di piu nell’imprevidibilita’della vita con tutti i suoi movimenti pazzi e capiscono che trovare il proprio percorso passo dopo passo invece che avere una chiara visione dal principio e’assolutamente normale. Ad ognuno di voi, GRAZIE MILLE. GRAZIE UN MILIONE. Il 7 Aprile 2019 ho screenshottato una Instagram story in cui scrivevo che il mio obiettivo con questo film era che le persone che l’avrebbero visto potessero pensare che io fossi una brava persona.❤️».Tanti i fan entusiasti dopo la visione del docufim. «Mi sono ricreduta su molte cose - scrive una follower - guardando questo film.».