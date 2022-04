Chiara Ferragni, il tutorial per aprire l'uovo di Pasqua: ecco la reazione di Leone

La Pasqua si avvicina e Chiara Ferragni sponsorizza le uova di cioccolato, targate col suo brand. Ma non solo. L'influencer decide di imbattersi in un tutorial curioso per aprirle. Insieme al figlio Leone, la moglie di Fedez, mostra ai follower come aprire l'uovo con una testata. Così, decisa, dà un colpo di testa all'uovo che però non si rompe e suscita paura nel piccolo Leo che la guarda e dice sottovoce: «No, un bernocolo!» indicando la fronte della madre.

Ma Chiara non si arrende e, tra una risata e l'altra, riprova riuscendo finalmente a rompere l'uovo. Una volta rotto, io primogenito Ferragnez si fionda sul cioccolato, mordendo un'intera metà dell'uovo. «Leo, mangiane un pezzo alla volta» sottolinea mamma Chiara con, in sottofondo, la risata di Fedez.

Pochi giorni fa, l'imprenditrice digitale aveva pubblicato un post su Instagram, spiegando che il ricavato delle uova va in beneficenza. «Troppo fiera di sostenere “I Bambini delle Fate” di @franco_e_andrea insieme a @dolcipreziosiofficial per Pasqua con le mie uova @chiaraferragnibrand 💖 Quest’anno c’è una novità, oltre alle due classiche uova c’è anche l’uovo in special edition con delle sorprese uniche» aveva scritto sul suo profilo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 17:14

