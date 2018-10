Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

posta un nuovo selfie sul suo profilo Instagram , ma questa volta il consueto scatto glamour avrebbeNella foto, l'influencer più famosa del mondo è ritratta in macchina, con indosso una maglietta dei Nirvana e un trucco total pink. Ma qualcosa avrebbe attirato l'attenzione dei follower...«La sua espressione sembra», scrive una fan. E un'altra le fa eco: «Il trucco rosa fa molto». E ancora: «Ma ti hanno menato?». E c'è anche chi le chiedeInsomma, in questa foto i follower troverebbero Chiara Ferragni, con un'espressione triste. Che sia colpa delche lo conferisce uno sguardo un po' malinconico? O è ancora preoccupata per il piccolo Leone appena dimesso ? In ogni caso, i fan sono tutti con lei.